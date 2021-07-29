Amasya’da kaybolan kedi Çorum’da bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da kaybolan kedi Çorum’da bulundu

İHA

Amasya’da kaybolan kedi Çorum’da bulundu

Amasya’da kaybolan ‘Ramiz’ adlı kedi Çorum’da bulundu. Polislerin de aradığı 4 aylık kediyi yol kenarında bulan bir taksicinin Çorum’a götürdüğü ortaya çıktı.
5 gün önce Çorum’dan Erzincan’a giderken Amasya girişinde karayolunda ezilme tehlikesi atlatan bir kediyi gören taksici Rıza Yalçınkaya, onu alıp Amasya Bölge Trafik İstasyonu görevlilerine verdi. Dönüşte tekrar istasyona gelip kedinin durumunu soran Yalçınkaya, sahibi çıkmadığını öğrenince alıp Çorum’a götürdü.
Ertesi gün Amasya’da bir kafe işleten Sefa Aydemir, kaybolan kedisi için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu. Yapılan incelemede kedinin Çorumlu taksiciye verilen kedi olduğu anlaşıldı. Kendisine ulaşılan Rıza Yalçınkaya tekrar Amasya’ya gelip kediyi polislere teslim etti.
‘Ramiz’ adını verdiği çok sevdiği kedisine kavuşan Sefa Aydemir, Yalçınkaya ve polislere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı’dan selden zarar gören alanlarda inceleme
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan selden zarar gören alanlarda ...
TYT ikincisi Amasya’dan Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu
YEREL HABERLER TYT ikincisi Amasya’dan Okul pansiyonunda hazırlanıp ...
İtfaiyeciler 4,5 yaşındaki Batuhan'ın hayali için seferber oldu
YEREL HABERLER İtfaiyeciler 4,5 yaşındaki Batuhan'ın hayali için ...
Amasya’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amasya’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 ...
Suluova’da yeni kapalı spor salonu için imzalar atıldı Başkan Üçok: “Geleceğe yatırım yaptığımız bir projemizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Suluova’da yeni kapalı spor salonu için imzalar ...
Amasya Esnaf Kefalet Kooperatifi seçimini İsa Köse kazandı
YEREL HABERLER Amasya Esnaf Kefalet Kooperatifi seçimini İsa Köse ...
Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
YEREL HABERLER Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen ...
Amasya´da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
YEREL HABERLER Amasya´da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Amasya’da sel bir evi böyle yıktı
YEREL HABERLER Amasya’da sel bir evi böyle yıktı
Amasya Kalesi ve Yalıboyu evleri maviye büründü
YEREL HABERLER Amasya Kalesi ve Yalıboyu evleri maviye büründü