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Amasya Belediyesi’nden Manavgat’a itfaiye aracı desteği

İHA

Amasya Belediyesi’nden Manavgat’a itfaiye aracı desteği

Amasya Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınının söndürülmesinde görev almak üzere bölgeye bir itfaiye aracı ve 3 personel gönderdi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınmasıdır. Bölgede çalışan bütün ekiplerimizin rabbim yardımcısı olsun” dedi.
Başkan Sarı, Akdeniz ve Ege’de yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için 10 bin adet fidan desteği vereceklerini belirtti.

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