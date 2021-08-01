Osmaniye'deki yangına müdahaleye giden ‘Ateş Avcıları’ toprak üzerinde dinlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Taşova ilçesinden Osmaniye’ye orman yangınlarına müdahale etmek için giden Taşova Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personeller, toprak üstünde dinlendi.



Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki orman yangını 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Alevlerle aralıksız mücadele eden orman işçileri yerlerde yatarak dinlendi.



3 gündür uykusuzlar

3 gündür aralıksız çalışan Taşova Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Furkan Güngör ve Şeref Akça adlı orman işçileri toprak üstünde yatarak dinlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.