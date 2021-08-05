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Üç adım atlamada Necati Er, olimpiyatı 6'ncı tamamladı

DHA

Üç adım atlamada Necati Er, olimpiyatı 6'ncı tamamladı


Ercan ATA ANKARA / DHATürkiye üç adım rekortmeni Necati Er, 3 adım atlamada 73 yıl sonra 2. finalimizi getirerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6'ncı oldu.
1948 olimpiyatlarında 3 adım atlamada Ruhi Sarıalp'le kazanılan bronz madalyanın dışında finali dahi olmayan Türkiye, 73 yıl sonra finali Necati Er'le yakaladı. 73 yıl sonra finale kalma hakkı eden Necati, ilk hakkında 16.84 metre atladı. 3. hakkında 17.25'lik derece alan milli sporcu, elde ettiği ekstra 3 hakkı iyi kullanamadı ve 3. atlayışındaki derecesi ile olimpiyatı tamamladı. Ekstra haklar almasına rağmen başarılı olamayan Necati Er, 3'üncü hakkındaki 17.25'lik derecesi ile 6'ncı sırada olimpiyatlara veda etti.DHA-Spor Türkiye-Amasya Ercan ATA
2021-08-05 09:39:21

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