Suluova’da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Bir yılda 2 binden fazla gencimize ve çocuğumuza yüzmeyi öğreteceğiz”

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Suluova Belediyesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi. Havuzda çocuklara yönelik ücretsiz kurslar başladı.

İlçede her çocuğun yüzme bilmesini istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Hedefimiz bir yılda 2 binden fazla gencimize ve çocuğumuza yüzmeyi öğretmek” dedi.

Öğrenci velilerinden çocuklarını yüzme öğrenmeleri için havuza göndermelerini isteyen Başkan Üçok, “Endişe edecek bir durum söz konusu değil. Eğitmenlerimiz, cankurtaranımız ve personellerimiz mevcut. İlk etapta gündüz saatlerinde çocuk ve gençlerimize, devamında da ileri saatlerde yetişkinlere kurslar verilecek” diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapmış oldukları reklam anlaşmasıyla ilçeye kazandırdıkları havuzun etrafının bir spor kompleksi olduğuna işaret eden Başkan Üçok, tenis kortu, basketbol sahası ve piknik alanlarının da bulunacağına değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.