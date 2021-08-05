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Amasya Valisi Masatlı: “Virüse yakalananların yüzde 95’i aşısız”

İHA

Amasya Valisi Masatlı: “Virüse yakalananların yüzde 95’i aşısız”

Korona virüs (Kovid19) haritasında mavi kategoride yer alan Amasya’da aşılama oranı yüzde 77,58’ye ulaştı. Bu oranı artırmak için çağrı yapan Vali Mustafa Masatlı, “Pozitif vakaları incelediğimizde ilimizde hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 95’ini henüz aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın oluşturduğunu üzülerek görmekteyiz” dedi.
Kamu hizmetleri değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada uzun süredir mücadele edilen salgın sürecinde yurt genelinde vakaların tekrar artışa geçtiğinin görüldüğüne değinen Vali Masatlı, “Bu hastalığı yenebilmenin tek yolu aşılanarak toplumsal bağışıklık oluşturmaktır. Aşılarını tam olarak yaptıranlar yüksek oranda bağışıklık kazanmakta, ya da hastalığı hafif semptomlarla atlatmaktadır” diye konuştu.
Halka ve özellikle de gençlere seslenerek toplum sağlığı için aşılarını yaptırmalarını isteyen Mustafa Masatlı, “Gençlerimizin de aşı konusunda gereken hassasiyeti göstermesiyle halihazırda yüzde 77,58 olan aşılama oranı daha da artacak ve kış aylarına rahat şekilde girebileceğiz” şeklinde konuştu.
İl genelindeki kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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