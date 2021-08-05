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Mahmut Demir: “Pancar ekimi yapan çiftçimize vadeli, faizsiz mazot ve madeni yağ desteği sağlayacağız”

İHA

Mahmut Demir: “Pancar ekimi yapan çiftçimize vadeli, faizsiz mazot ve madeni yağ desteği sağlayacağız”

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkan adayı Mahmut Demir, “Pancar ekimi yapan çiftçilerimize ekim ve söküm dönemlerinde pancar parası alacaklarından tahsil edilmek üzere 6 ay vadeli, faizsiz mazot desteği, 12 ay vadeli, faizsiz madeni yağ desteği sağlayacağız” dedi.
1996 – 2010 yılları arasında başkanlığını yaptığı kooperatifin 7 Ağustos’ta Amasya Şehir Stadyumunda yapılacak genel kurulu öncesi açıklamada bulunan Mahmut Demir, “Son yıllarda hoyratça gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracak kaybedilen ekim alanlarımızı yeniden aktif hale getirerek kazancın üyelerimizin cebinde kalmasını sağlayacağız. Tıpkı eskiden olduğu gibi fabrikamızın tüm şeker pancarı ihtiyacını bölgemizden karşılayıp birlikte üretmek ve birlikte kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
Seçilmeleri halinde Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde yapacakları yatırımlarda kooperatif, fabrika ve üniversite işbirliğini geliştireceklerine değinen Demir, “Pancar ekim sahalarından alınan toprak numunelerinin analiz sonuçlarına göre belirlenen en uygun gübreyi kendi gübre fabrikamızda üreteceğiz ve çiftçilerimizin gübre temini konusunda yaşadığı zorluklara son vereceğiz. Açacağımız tarım marketler vasıtasıyla, tohum, gübre, ilaç, sulama ve tarım alet ekipman gibi çiftçimizin tarımsal konuda her türlü ihtiyaçlarını, imkanlarımızı zorlayarak piyasa şartlarının altında temin edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kooperatif ve fabrika bünyesinde güneş enerjisi sistemi de kuracaklarını vurgulayan Demir, “Son yıllarda yaşanan büyük kuraklık karşısında çiftçimizin en büyük üretim girdilerinden birisi olan elektrik enerjisi ile sulama maliyetini ilk etapta yüzde 50 indirimli, sistem kendini amorti ettikten sonra da tamamını bedelsiz olarak pancar üreten çiftçinizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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