Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nuri Aydın yönetimindeki 60 TA 750 plakalı otomobil, Amasya merkez Yenice Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Önce bir bahçeye ardından yolun kenarına savrulup takla atan otomobildeki Hacer Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Nuri Aydın ise ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından jandarma ve itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Hacer Aydın’ın cenazesi hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, ...
Amasya’da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı
YEREL HABERLER Amasya’da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve ...
Orman kahramanı alev avcıları: "Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor” "Yeşil vatanı korumak bizim görevimiz”
YEREL HABERLER Orman kahramanı alev avcıları: "Ağaçların yanışı ...
Suluova’da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Bir yılda 2 binden fazla gencimize ve çocuğumuza yüzmeyi öğreteceğiz”
YEREL HABERLER Suluova’da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete ...
Başkan Öztürk: "Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor" Taşova OSB'nin tanıtım bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: "Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru ...
Amasya’da tescilli ‘çiçek bamyası’nın hasadı başladı: Kilosu 200 lira
YEREL HABERLER Amasya’da tescilli ‘çiçek bamyası’nın hasadı başladı: ...