Takla atan cip ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Sinan HARMANCI-Şerife Serap KARA/AMASYA,(DHA)AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak ters dönen cipteki Hacer Aydın (70) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yenice Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nuri Aydın yönetimindeki 60 TA 750 plakalı cip, kontrolden çıkması sonucu takla atıp, savrulduğu yol kenarında ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde cipte bulunan Hacer Aydın´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Nuri Aydın.,ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI, Serap Şerife KARA

2021-08-08 15:15:57



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