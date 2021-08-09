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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı

İHA

70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı

Amasya’da seyir halinde olan asfalt yüklü tanker, bağlantı köprüsünün üstünde devrildi. 70 metre sürüklenen tankerin sürücüsü taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Erzurum’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Abrurrahim Çelik yönetimindeki 06 CKF 879 plakalı asfalt yüklü tanker Ferhatarası mevkisi Amasya Çevre Yolu bağlantı köprüsünde kontrolden çıkarak yola devrildi. 70 metre sürüklenerek yan yatan tankerin 50 yaşındaki sürücüsü Çelik, taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Emniyet kemerinin Çelik’in omzunda bıraktığı izler ise atlattığı durumu gözler önüne serdi.
Kaza nedeniyle kapanan yol tankerin vinçlerle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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