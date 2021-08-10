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Amasya’da yaya önceliğine drone destekli denetim

İHA

Amasya’da yaya önceliğine drone destekli denetim

Amasya’nın Taşova ilçesinde yayalara öncelik konusunda drone destekli denetim yapıldı, sürücüler uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında Amasya’da denetimler gerçekleştirildi. Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri öncülüğünde, Atatürk Bulvarı’nda sürücülere "yayalara öncelik" anlatılarak broşürler dağıtıldı. Yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılarak, sürücüler bilgilendirildi.
Programda sürücülere dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engellilerin gözetilerek öncelik verilmesi gerektiği anlatıldı. Trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek maksadıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Dikkat hayat çıkabilir", "Araçlarınızın dışında da hayat var" sloganlarının kullanıldığı döviz ve pankartlar asılarak sürücülerin dikkati çekildi.

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