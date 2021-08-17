Amasya’da arazideki kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da bir köyde arazide çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeliçiftliği köyünde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Mustafa Akıntürk (25) ile Cihan Aktaş (20) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akıntürk ve Aktaş birbirine silahla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Akıntürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Aktaş ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akıntürk’ün cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.