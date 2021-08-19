Dağcı Erdek Cennet’in 24. durağı Amasya’daki Akdağ oldu

Türkiye’nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet’in ’81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi’ kapsamındaki 24. durağı Amasya’nın en yüksek dağı Akdağ oldu.

Türkiye’nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği ’81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi’ni sürdürüyor. Proje ile Türkiye’de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak doğa turizmine dikkat çekerek yaygınlaşmasını amaçlıyor.

2095 rakımlı Akdağ’ın zirvesine yaptığı yürüyüşün 4 saat sürdüğünü anlatan Cennet, hedefinin tüm illerin zirve noktalarına ulaşmak olduğunu söyledi.

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