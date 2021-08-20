Vali Masatlı halka aşure dağıttı

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Sultan II. Bayezid Camii’nde Cuma namazı sonrası düzenlenen programda kazanın başına geçen Vali Masatlı, bereketi ve bolluğu temsil eden aşureden ikram etti.

Etkinlikte İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da yer aldı.

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