Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amasya Belediyesi’ne ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amasya Belediyesi’ne ödül

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amasya Belediyesi’ne ödül

Amasya Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ‘Sosyal Gençlik Hareketi Projesi’ ile ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görüldü. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gençlerin desteklenmesi ve gelişimlerini ilerletmeleri için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.
Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi ile gençlerin kendi potansiyelleri daha fazla ortaya çıkardıklarına değinen Başkan Sarı, “Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı ve yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesine de vesile oluyor. Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda gönderdiğimiz projeyi değerlendirmeye alıp ödül almamıza vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum. Ayrıca, projemizi hazırlayıp, aşamaya getiren ekibimizi de canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.
Projeyle imkanları kısıtlı, sosyal katılımları düşük genç bireylerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda kültür evlerinde de bir dönüşüm sürecinin başlaması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Hatipoğlu’nun ailesi o haberi Atalay Ürker’den aldı Şehit annesi yakalanan terörist için böyle konuştu: “Oh oldu”
YEREL HABERLER Şehit Hatipoğlu’nun ailesi o haberi Atalay Ürker’den ...
Bakan Soylu’dan Amasyalılara yardım teşekkürü
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Amasyalılara yardım teşekkürü
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze
YEREL HABERLER Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.