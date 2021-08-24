Suluova’da okullardaki hazırlıklar masaya yatırıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 20212022 eğitimöğretim yılı hazırlıklarına ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde toplantı düzenlendi.
Okul müdürleriyle yeni eğitimöğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okullarda alınan tedbirler ile uzaktan eğitim sürecini değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 6 Eylül'de ders zilinin çalacağı andan itibaren eğitimcilere büyük görev ve sorumluluklar düşeceğini belirtti.
Maske kullanımı, mesafe ve temizliğe dikkat çeken Davu, okullara sınıf, kütüphane, kantin, yemekhane, pansiyon gibi ortak yaşam alanlarının her gün dezenfekte edileceğine vurgu yaptı.
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