Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuluş

Amasya'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün şans eseri kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı. O esnada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı, kendisi ise şans eseri kurtuldu.
Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.