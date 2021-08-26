Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuluş

Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün şans eseri kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı. O esnada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı, kendisi ise şans eseri kurtuldu.

Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.