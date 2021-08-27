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Amasya’da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: "Durması için el etmiştim"

İHA

Amasya’da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: "Durması için el etmiştim"

Amasya’da hemzemin geçitte duran otomobili yük treninin altında kalırken son anda canını zor kurtaran sürücü Dursun Arslan(71), güvenlik kamerasına yansıyan o anları İHA’ya anlattı.
Büyük Kızılca köyünde 20 gün önce yaşanan kazada hemzemin geçitte yük treninin geçmesini beklemeyip ikaz tabelalarına dikkat etmeyen otomobil sürücüsü canını zor kurtardı, metrelerce sürüklenen otomobili ise hurdaya döndü.
Hızla gelen trenin makinistini yavaşlaması için elleriyle uyarmaya çalıştığına değinen 71 yaşındaki Arslan, “Çarpışmadan sonra makinist hemen yanıma geldi. ‘Duracak imkanım yoktu. Bariyeri vur, kır, geç diye işaret ettim. Sen anlamadın' dedi. Yavaşlayıp durması için el etmiştim" diye konuştu.

"Her gün torunlarımı yanına alırdım, o gün iyi ki almadım"
Yaptığının tehlikeli olduğuna değinen Arslan, “Birinci bariyeri açık olarak gördüm. Ben 3040 yıllık şoförüm. Ne geçitlerden geçtim. Her gün torunlarımı yanına alırdım. O gün iyi ki almadım. Yoksa büyük bir facia olabilirdi. Bu bana büyük bir ders oldu. Bir daha hep dikkat edeceğim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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