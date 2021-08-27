Suluova’da içme suyu arıtma tesisinin temeli atıldı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Tesisi tamamen belediyemizin bütçesiyle inşa edeceğiz”

Suluova Belediyesi tarafından Oğulbağı Köyü mevkiinde yapımına başlanılan içme suyu arıtma tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Vadettikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, temeli atılan tesiste ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Derinöz Barajından gelen suların bu tesiste arıtılarak halkın kullanımına sunulacağını kaydetti.

Saniyede 110 litre suyu arıtacak tesisisin hiçbir kredi kullanmadan tamamen belediyenin kendi imkânlarıyla inşa edileceğini vurgulayan Başkan Üçok, “Son yıllarda dünya ve ülkemizde yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen bölge Amasya bölgesidir. Bu kuraklık mevcut içme sularımızı daha tasarruflu kullanmamız gerektiğini hatırlattı. Tüm hemşerilerimizden ricamız, lütfen içme suyumuzu tasarruflu ve sadece insan kaynaklı kullanalım. Önümüzde su konusunda zor günler görünmekte. Kuraklığa ve su israfına karşı lütfen duyarlı olalım” diye konuştu.

İçme suyu ile ilgili diğer yatırımlarının da hızla sürdüğüne işaret eden Üçok, “Havza Eymir bölgesinde belediyemizin hakkı olan ve saniyede 70 litrelik bir içme suyunu ilçemize getirmek için zorlu arazi şartlarını aşarak halkımızın kullanımına sunacağız. Ardından da Avrupa Birliğinden hibe desteği alınan atık su arıtma tesisini yapacağız. Gelecek nesillere daha modern, temiz ve daha yaşanılabilir bir Suluova bırakmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurban kesilerek dualar eşliğinde tesisinin temelinin atıldığı törene vatandaşların yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İzzet Balcı ve Mahmut Aslan ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel de katıldı.

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