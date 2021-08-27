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Bariyeri kaldırırken otomobiline çarpan trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı (2)

DHA

Bariyeri kaldırırken otomobiline çarpan trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı (2)


`TRENE EL KALDIRDIM Kİ AĞIR YAVAŞ GELSİN DİYE´
Amasya´da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü Dursun Arslan (71), o anları anlattı. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladığını söyleyen Arslan, "Tren yolunda birinci bariyer kapalıydı. İkinci bariyerde tren yoluna geçer gezmez kapandı. Tren 100 metreden bana sinyal çalmaya başladı. Ben de trene el kaldırdım ki 'ağır yavaş gelsin' diye. Baktım tren hızlı geliyor, hemen bariyerleri kaldırmaya çalıştım. Tren yanıma hızlıca yanaşmış ben de hemen bir adım atıp kenara kaçtım. O hızla tren hemen arabaya vurdu, arabayı parçaladı attı. Ben de bir kenara düştüm. Arabayı kurtaramadım. Bariyeri de vurup geçemedim. Bariyerler plastikmiş. Ben bilemedim. Makinist treni durdurup yanıma geldi, gelince `Amca bariyer plastik sen arabayla vurup geçseydin hiçbir şey olmazdı, kurtarıyordun kendini. Sen nasıl böyle kurtuldun. Biz korktuk arabayı parçalanmış görünce, biz seni arıyoruz tren seni kesip attı sandık' dedi. Arabayı hurdaya verdik. Cana gelene kadar mala gelsin ne yapalım kendimi kurtardım ya ona seviniyorum" dedi.
`YA TORUNLARIM ARABADA OLSAYDI´
Her gün torunlarını da arabaya alarak tarladaki işçilere yemek götürdüğünü ifade eden Arslan, "Tarladaki işçilere kahvaltı götürürken benim 3 tane torunum var onlarda her zaman arabaya biniyor benimle beraber geliyordu. O günde yine benimle gelmek için arabaya bindiler. Ben de onları 'tarlaya gitmiyorum' diye indirdim. Eğer torunlarım da benimle gelselerdi 3'ünü de Allah korusun tren keserdi. Allah yüzümüze baktı da çocuklarımda arabaya binmediler. Hem çocuklarımı hem de kendimi bu şekilde kurtardım. Böyle acıları böyle kazaları cenabı-Allah hiç kimseye göstermesin" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA, Sinan HARMANCI
2021-08-27 14:44:06

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