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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova'ya 4,2 milyon liralık pazar yeri

İHA

Taşova'ya 4,2 milyon liralık pazar yeri

Taşova Belediyesi’nin hayata geçireceği 4 milyon 289 bin liralık “Kapalı Pazar Yeri” projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Taşova Belediyesi'nce, Doğu Mahallesi'nde 3 bin 420 metrekare kapalı alana inşa edilecek pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, törende yaptığı konuşmada, “Pazar yeri ile alakalı hepinizin bildiği gibi Taşova’da hep uzun yıllar var olan talep söz konusu idi. Hepinizin bildiği gibi, Taşova tarım anlamında çok ciddi manada farklı ürünlerin üretildiği ve bu ürünlerin yine yerel pazarlarda tüketildiği, satıldığı ve bu manada organik ürünlerin hakikaten ciddi manada bir yekün teşkil ettiği narin ilçelerden bir tanesi. Hem fiziki anlamda insanların daha rahat biçimde bu hizmete kavuşacağı bir yer olması hasebiyle, hem de bir ekonomik döngünün yer aldığı bir alan olması hasebiyle hem bizler için hem de yerel yöneticiler için hem Taşova’da yaşayan hemşerilerimiz hem de Taşova’nın köylerinde yaşayan üreticilerimiz için çok değerli ve çok önemlidir. Pazar yerimiz 3 bin 500 metrekare. Toplamda 4 milyona yakın KDV dahil. 4 milyona yakın bir rakama tekabül ediyor. Kendi yerel şartlarımızda, kendi belediyenin imkanları dahilinde 4 milyon rakamı diğer yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle beraber hakikaten bizim için çok ciddi bir rakam. Özellikle pazar yerinin ilçemiz için, köylümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, “Bugün burada bir hayırlı iş yapabilme adına temel atmak için Amasya, Taşova’mızın Pazar yerinin temelini atmak üzere bir araya geldik. Bu Pazar yerimizin Taşova’mız için, Taşovalı halkımız için, Taşovalı üreticilerimiz için hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. DOKAP’ın da destekleriyle ve belediyemizin de katkılarıyla bu Pazar yerimizi yapacağız ve Taşova’mızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.
Tören kurban kesilmesi ve dua edilmesi ile son buldu.
Düzenlenen törene ayrıca, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, Adalet Bakanı Danışmanı Buğra Şimşek, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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