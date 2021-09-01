Amasya Üniversitesi’ne 3 bin 920 yeni öğrenci

Amasya Üniversitesi’ne YÖK’ün açtığı 4 bin 705 kontenjandan 2021 YKS sonuçlarına göre 3 bin 920’si doldu. Bu sonuçlara göre Amasya Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO'da yüzde 100'e yakın doluluk oranı sağlandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “20212022 eğitimöğretim yılında YÖK tarafından 4 bin 705 kontenjan ayrılan Amasya Üniversitesi 3 bin 920 öğrenci tarafından tercih edildi. Geriye kalan 785 kontenjanın ise ek yerleştirmeyle dolmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmesinin ancak nitelikli insan gücüyle mümkün olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Elmacı, “Amasya Üniversitesi şu anda 682 öğretim elemanı, 543 idari personeli ile öğrencilerimizin nitelikli biçimde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Üniversitemizin öğrenciler tarafından oldukça yoğun bir şekilde tercih edilmesini önemli buluyoruz. Amasya Üniversitesi ailesine katılan öğrencilerimize evinize hoş geldiniz diyor, başarılı bir üniversite hayatı geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

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