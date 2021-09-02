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Başkan Üçok: “Yeni yatırımlarımız Suluova’mızın dönüşümüne çok büyük katkı sağlamakta”

İHA

Başkan Üçok: “Yeni yatırımlarımız Suluova’mızın dönüşümüne çok büyük katkı sağlamakta”

Amasya’nın Suluova ilçesinde toplam maliyeti 74 milyon lirayı bulan yatırımlar hizmete girdi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bizim yaptığımız bu yatırımlar, çalışmalar Suluova’mızın değişimine ve dönüşümüne çok büyük katkılar sağlamaktadır” dedi.
Yatırım bedeli 750 bin TL olan 7 spor tesisi, 4.6 milyon TL’lik kapalı yüzme havuzu, 8.3 milyon TL’lik makine ikmal kampüsü, 250 bin TL’lik engelsiz yaşam parkı, 1.2 milyon TL’lik 1. etap millet bahçesi ile 60 milyon TL’lik 4. Etap TOKİ konutlarının ilçeye kazandırılmasının gururunu yaşayan Belediye Başkanı Üçok, “Yaklaşık yedinci yılını tamamlamış bir belediye başkanı olarak bütçesinin yüzde 50’lik kısmını yatırımlara ayıran bir belediye başkanı olmaktan hakikatten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Son 10 yıllık dönemde ilçede 4 bine yakın nitelikli yeni konut yapıldığını hatırlatan Başkan Üçok, “17 bin konut stokumuzun yarıya yakını 2007 yılındaki deprem yönetmeliğinden sonraki yapılan konutlardan oluşmaktadır. Suluova’mıza daha güzel yatırımlar olacak ve olmaya da devam ediyor. Biz buna inanıyoruz. Halkımızda çok şükür buna inanıyor. Suluova’nın marka değeri ve yatırım yapılan bir şehir olması herkesin memnuniyetini kazanıyor. Bugün organize sanayi bölgelerimizin her ikisinin de dolması ve büyütülmeye başlanılması Suluova’mıza ekonomik anlamda bir kıymet ifade ettiğinin en güzel göstergesidir” şeklinde konuştu.
2022 yılında hizmete sunmayı planladıkları yeni projeler hakkında da bilgiler veren Üçok, “yaşadığımız içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için yeni yaptığımız içme suyu isale hattı ile bu sorunu da kökünden çözeceğiz. Bununla birlikte depolanmış sularımızı arıtmak için İçme Suyu Arıtma Tesisi yapıyoruz. Yeni bir Kapalı Spor Salonu yapıyoruz. Atık Su Arıtma Tesis projesi ise Suluova’mıza da tek seferde yapılabilen ve en büyük eser olacaktır. 160 Milyonluk bir maliyeti olan bir projedir. Bunun yüzde 90’lık kısmı Avrupa Birliği hibelerinden karşılanacaktır. Millet Bahçesinin 2. etabı ile Millet Kıraathanesinin yapımını da tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız inşallah. Hiç şüphesiz bu güzel ve dev eserler ortalama 180 milyonun üzerinde bir yatırımla yapılmaktadır. Suluova Belediyesinin bütçesi ile bu yatırımları yapmak çok kolay değil. Biz bu büyük yatırımları Avrupa Birliği hibelerinden faydalanarak yapıyoruz ve yapılmaya da devam ediyor. Böylece belediye bütçesini de planlı ve doğru yerlere yatırım yapmak sureti ile verimli eserler ve hizmetler ortaya çıkartmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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