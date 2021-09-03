Amasya’da polis ve jandarmadan okul servisi sürücülerine bilgilendirme

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Amasya’da okul servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

20212022 Eğitim Öğretim Yılı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından verilen eğitimde trafik güvenliği, ilkyardım ile iletişim becerileri konusunda sürücülerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bilgilendirme gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda ayrıca katılımcılardan henüz aşı yaptırmayanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince aşıları yapıldı.

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