Başkan Sarı: “Amasyaspor'umuzun hedefi 3. lig”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasyaspor 1968 futbol takımının sporcu, teknik heyeti ve yöneticileriyle bir araya geldi.
Amasyalıların yıllardır duyduğu özlemi aktaran Başkan Sarı, “Önemli olan birlik, beraberlik içerisinde doğru ilerlemektir. Menzil bellidir. Hedefimiz 3. lige çıkmaktır” dedi.
Sohbet ettiği yeşilbeyazlı futbolculara BAL ligi maçlarında başalar dileyen Sarı, “Bizim size yapacağımız tek şey var. Gönülden desteklemek, size verilen taahhütleri ve vaatleri yerine getirmektir. Arkadaşlarımız sizlere neyi vaat ettilerse, kimsenin verilen sözlerden yana şüphesi kalmasın. Ekonomik yönden aklınızdan hiçbir şey geçmesin. Biz bir söz vermişsek, onun uygulanması noktasında bir tereddüt yaşanmayacağını belirtmek isterim” diye konuştu.
Programda, kulüp başkanı Seyfettin Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce de yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.