Amasya'daki 2 bin 600 yıllık Kubaba Sunağı restore edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'daki 2 bin 600 yıllık Kubaba Sunağı restore edilecek

İHA

Amasya'daki 2 bin 600 yıllık Kubaba Sunağı restore edilecek

Amasya'da Oluz Höyük kazılarında Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba’nın heykeline ait parçaya rastlanması sonrasında bulunan 2 bin 600 yıllık 'Kubaba Sunağı'nın restore edilmesi planlanıyor.
Kazılarda Kubaba’nın küçük boyutlu heykeline ait parçaya rastlanması üzerine bu alana yoğunlaştıklarını belirten Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, daha önce Kızılırmak Havzası'nda bu döneme ait bir dini yapıya rastlanmadığı için gerçekleştirilen keşfin Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk durumunda olduğunu söyledi. Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunularının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Dönmez, “Bu yıl daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladık. Bir kutsal alan olma özelliğini kazandığını gözlemledik. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayıp, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunacağız. Önümüzdeki yıl bu önemli dinsel yapının restorasyonuna başlayacağız. Çatı projesiyle bu yapıyı doğa ve iklim koşullarından koruyacak bir biçimde tamamlayacağız” diye konuştu.
Oluz Höyük’te Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi'nin destek verdiği kazılar,
programına uygun olarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sarı: “Amasyaspor'umuzun hedefi 3. lig”
YEREL HABERLER Başkan Sarı: “Amasyaspor'umuzun hedefi 3. lig”
Amasya’da polis ve jandarmadan okul servisi sürücülerine bilgilendirme
YEREL HABERLER Amasya’da polis ve jandarmadan okul servisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.