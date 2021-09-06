Kamyonete çarpan ATV'deki çift, öldü

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Serap Şerife KARA/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)AMASYA´ın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil kaz sürüsüne çarpınca, yardım etmek isteyen sürücünün yol kenarına durdurduğu kamyonete arkadan gelen ATV çarptı. Kazada ATV sürücüsü Remzi (69) ve eşi Sevim Çoban (67), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında OsmancıkMerzifon karayolu, Artıkabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüsamettin P. yönetimindeki 17 EU 321 plakalı otomobil, aniden yola çıkan kaz sürüsüne çarptı. Bölgede yol yapım çalışmalarında görevli 06 DY 0231 plakalı kamyonetin sürücüsü Muhammet C., kazayı görüp tepe lambalarını yakarak, yardım amacıyla yol kenarında durdu. Bu sırada yayladan dönen Remzi Çolak yönetimindeki 05 ABF 138 plakalı ATV, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü ve eşi Sevim Çoban, hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-09-06 12:02:30



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