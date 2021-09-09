Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı

DHA

Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da Emre Toraman'a ait Ales adlı köpeğe çarpan servis minibüsünün sürücüsü, durmayıp, yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin ölümüyle yıkıldığını belirten Emre Toraman, kaçan şoförün en ağır cezayı almasını istedi.
Olay, 3 Ağustos günü akşam saatlerinde Göllü Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 05 RD 699 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarparak kaçtı. Köpek ölürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeği Ales'in ölümüyle yıkılan Emre Toraman ise kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Durmayıp, yoluna devam eden servis sürücüsüne tepki gösteren Emre Toraman, şunları söyledi:
"Geçen cuma günü köpeğimi burada ezdiler ve durmadan arkasına bile bakmadan bırakıp gittiler. 'Yardıma muhtaç mı' diye ilgilenmeden can çekişen hayvana, elini bile sürmeden basıp gitmişler. Köpeğim yolda gezerken arabayı fark ediyor. Geri kaçmaya çalışırken frene bile basmamış. Frene bassa köpeğim kaçıp kendini kurtaracak. Kurtulmasına bile izin vermeden ezip geçmiş. Uyuyamıyorum, işime de gidemiyorum. Ailem ve ben perişan olduk. Köpeğim Ales, kendi çocuğum gibiydi. Kimse bana köpeğimin öldüğünü söylemedi. Kazadan o an haberim olsa gelir, köpeğimle ilgilenirdim. En azından veterinere götürür, tedavisini yaptırırdım."
`HAYVANLARA EZİYET EDENLER CEZALANDIRILSIN´
14 aylık köpeğine çarpanın bulunup cezalandırılmasını isteyen Toraman, "Olayı duyup gelince işletmenin muhasebecisiyle görüştüm ve aracın şoförünün kim olduğunu sordum ama söylemediler. Sadece 'eceli gelmiş ölmüş, fazla konuşmaya uzatmaya, savcılığa gitmenize de gerek yok' dediler. Hayvan diye geçiştirdiler. Köpeğim Ales´e çarpanlardan pazartesi günü şikayetçi oldum. Bu saatten sonra adalet istiyorum. Ales'im gitti, yeri boş kalacak. Hayvanlar ölmesin, onlar da bir canlı. Yetkililere sesleniyorum; hayvanlara eziyet edenler için daha ağır cezalar çıkmasını istiyorum. Köpeğime kasıtlı olarak çarpmışlar, göz göre göre ezmişler. Ales'imin yokluğuna alışamadım, onu kaybetmek çok ağır geldi. Benim 14 aylık kızımdı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-09-09 10:49:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

The coronavirus spreading to the world could not enter this village
YEREL HABERLER The coronavirus spreading to the world could not ...
Amasya Belediyesi’nin Akdağ’da kuracağı HES inşaatı sürüyor Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Amasya’nın kaynaklarını Amasya’ya kazandırmanın sevincini yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi’nin Akdağ’da kuracağı HES inşaatı ...
Amasya’da tespit edilen hazer çizgili kaplumbağaları kayıt altında
YEREL HABERLER Amasya’da tespit edilen hazer çizgili kaplumbağaları ...
Amasya’da okullardaki güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Amasya’da okullardaki güvenlik tedbirleri masaya ...
Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi
YEREL HABERLER Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.