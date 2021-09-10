Kaymakam Gökcecik: “Sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız”

Amasya’nın Taşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaç ve çalışmaların yerinde tespiti için başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.

Kaymakam Gökcecik, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Tarım İlçe Müdürü Mustafa Okur ve Özel İdare Müdürü Ümran Ceylan ile birlikte Hacıbey köyünü ziyaret etti. Kaymakam Gökcecik ile beraberindekiler köy muhtarı Bülent Kara ve köylü vatandaşlar tarafından karşılandı. Gökcecik, köylülerle sohbet edip köy halkı ve muhtardan köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı.



“Sorunların Çözümü İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

Köylülerle sohbet eden kaymakam Ahmet Gökcecik, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı köylerin sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam Gökcecik ve beraberindekiler köyde bulunan 9 öğrencili Hacıbey İlkokulu’nu ziyaret edip öğretmen ve öğrencileriyle sohbet etti.

Köyde tütün tarlasında çalışan vatandaşların yanına uğrayarak onlarla birlikte tütün kırıp makinede tütün dizdi.

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