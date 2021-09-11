Amasya jandarmasının 'kaplumbağa' mesaisi

Amasya’nın Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesinde görevli bir asker, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı eline alarak güvenli yere taşıdı ve ezilmekten kurtardı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’in köy ziyaretleri sırasında asayişi sağlamak ve güvenlik amacıyla orada bulunan Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi yolda bir kaplumbağa fark etti.

Jandarma personeli kaplumbağayı eline alarak yolun karşısına taşıdı ve güvenli bir yere bıraktı. Jandarmanın bu davranışı büyük takdir topladı.

Jandarmanın “kaplumbağa” mesaisi ise İHA muhabirinin objektifine yansıdı.

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