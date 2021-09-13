Karşı binadaki yangına camdan hortumla su sıktı



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) -AMASYA'da 5 katlı apartmanın terasında yangın çıktı. Alevleri gören karşı binadaki komşu da yangına camdan sarkıttığı hortumla müdahale etmek istedi. Bu anlar saniye saniye kameraya yansırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın teras katında oturan Cem Taşcılar'a ait evde çıkan yangın, kısa sürede çatıyı da sardı. Evde bulunan Cem Taşcılar, eşi Cansu Taşçılar ve annesi Necibe Taşcılar dışarı kaçtı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına altına alındı. Teras ve çatı kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yanan apartmanın karşısındaki binada oturan bir kişi, alevleri söndürmek için camdan hortum sarkıttı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-09-13 13:50:16



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