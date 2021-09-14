Tarifi 3 kuşaktır sır gibi korunan 100 yıllık ‘Amasya çöreği’ coğrafi işaret aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarifi 3 kuşaktır sır gibi korunan 100 yıllık ‘Amasya çöreği’ coğrafi işaret aldı

İHA

Tarifi 3 kuşaktır sır gibi korunan 100 yıllık ‘Amasya çöreği’ coğrafi işaret aldı

Amasya’da tarifi 3 kuşaktır sır gibi korunan, babadan evlada aktarılan yaklaşık 100 yıllık lezzet Amasya çöreği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Amasya Valiliği’nin himayesinde yapılan başvuruyla çöreğin tescillenmesine en çok sevinen ise 1925 yılından bu yana 3 kuşaktır babadan evlada tarifi aktarılan çörekleri üretmeyi sürdüren çörekçi Galip Doğla oldu. Dedeleri Ahmet ve Hakkı Doğla’nın yaklaşık 100 yıl önce pişirmeye başladığı çöreklerin babası Hakkı Doğla’dan öğrendiği tarifini gıda mühendisi olan kızından başka kimseyle paylaşmayan 61 yaşındaki Doğla, hala ilk günkü heyecanla fırınını kendisi yakıyor. Nohut mayasıyla özel olarak hazırlanan hamurla iki tip yapılan çörek, yuvarlak cevizli haliyle ya da cevizlihaşhaşlı ve haşhaşlı olarak parmak şeklinde hazırlanarak odun ateşinde pişiriliyor.
Yaklaşık 100 yıldır Pirinçci Mahallesi Habibi Sokak'ta faaliyet gösteren imalathanelerine gelen müşterilerinin onun gibi hazırlayamadıkları için uzun süre tazeliğini koruyan çöreğin tarifini sorduğunu anlatan Doğla, “Biraz daha uğraşsınlar. Bir gün birisi yapar herhalde” diye konuştu.

"Sırrını çözemedik”
Çöreğin tarifini öğrenmek için Doğla’yı sık sık ziyaret ettiklerine değinen Amasya Turizm Derneği Başkanı Saime Çoban, “Kendisine has bir tarif yapmış. Biz de ona benzemeye çalışıyoruz ama Galip Usta'nın yaptığı gibi olmuyor. Sırrını çözemedik” şeklinde konuştu.

"Bu kadim sır senelerdir çözülemedi”
Galip Usta’nın müşterisi olan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise “Galip Usta'dan sonra çöreğin ne olacağı meçhul. Devam ettirilmesini istiyoruz. Senelerdir bu kadim sır Amasya tarafından çözülememiştir” ifadelerini kullandı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kültür turizminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya’nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurguladı. Kentin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler olan Amasya misket elması, Merzifon keşkeği, çiçek bamyası, Amasya beji mermeri ve Amasya baklalı dolmasının yanına Amasya çöreğinin de eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Masatlı, yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Amasya´da 312 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Amasya´da 312 parça tarihi eser ele geçirildi
Amasya’da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Amasya’da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele ...
Karşı binadaki yangına camdan hortumla su sıktı
YEREL HABERLER Karşı binadaki yangına camdan hortumla su sıktı
Taşova Gençlik Merkezi gençleri bekliyor
YEREL HABERLER Taşova Gençlik Merkezi gençleri bekliyor
Karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla müdahale etti
YEREL HABERLER Karşı apartmandaki yangına balkondan hortumla ...
Direksiyon başında uyuyan sürücünün aracı yol kenarındaki otomobile böyle çarptı Otomobili kullanılmaz hale gelen un fabrikası işçisi: “İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı. Üç kişi canından olabilirdi”
YEREL HABERLER Direksiyon başında uyuyan sürücünün aracı yol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.