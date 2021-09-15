Kuyumculara sahte altın satışı kamerada

Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)- AMASYA´da, kuyumculara sahte altın satan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, kuyumculara sahte altın sattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.Y., S.Y. ve E.D.´nin kent merkezi ve ilçelerdeki kuyumculara sahte altın bilezik satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gümüşhacıköy´de 1, Merzifon´da 2, Suluova´da 2 sahte bilezik sattığını tespit etti. Takibe alınan 3 şüpheli, kent merkezinde kuyumcuya sahte bilezik satarken yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 17 sahte altın bilezik ve 20 bin 637 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin, kuyumculara sahte altın bilezik satış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-09-15 15:39:41
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