Anahtarı üstünde olan pikabı çalınan çiftçiyi jandarma sevindirdi

Amasya’da 4 gün önce anahtarı üstünde olan pikabı evinin önünden çalınan çiftçinin yüzünü jandarma ekipleri güldürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan Mehmet Köse, akşam evinin önüne bıraktığı 05 ABG 006 plakalı pikabını sabah aynı yerde görmeyince paniğe kapıldı. Köyü ve arazilerini dolaştıktan sonra Amasya İl Jandarma Komutanlığı’na başvurdu.

Jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. Çalınan pikap 4 gün sonra kent merkezinde boş bir alanda anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sevinçle İl Jandarma Komutanlığına gelip ekiplerin uyarısı sonrasında pikabının anahtarını teslim alan Köse, “Aracımı arazide, sebze halinde anahtarı üzerindeyken bıraktığım oldu. Ancak bir daha yapmam. Bu bana ders oldu” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.