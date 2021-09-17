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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Şehri Amasya’dan coğrafi işaret atağı

İHA

Şehzadeler Şehri Amasya’dan coğrafi işaret atağı

Şehzadeler şehri Amasya’da kentin yöresel lezzetleri ve kültürel değerlerini coğrafi işaretle tescil ettirmeye yönelik valiliğin öncülüğündeki çalışmalar hızla sürüyor.
Amasya misket elması, Merzifon keşkeği, çiçek bamyası ve Amasya beji mermerinin coğrafi işaretli olduğu kentte Amasya baklalı dolması ile Amasya çöreği de bu listeye eklendi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı hedeflerinin tescilli ürün sayısını 24’e çıkarmak olduğunu açıkladı.
Kültür turizminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan kadim kentin gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğuna değinen Vali Masatlı, “Coğrafi işaretler bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak üretilmesini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Özellikle Avrupa’da coğrafi işaretli ürünleri yerinde görmek, üretim süreçlerini izlemek ve tatmak için milyonlarca insan seyahat etmektedir” diye konuştu.
Amasya çöreği, Amasya etli çiçek bamya yemeği, Amasya misket elma sirkesi, Amasya sıkma tarhanası, Amasya yağlısı, patlıcan pehli yemeği, toyga çorbası ve Yassıçal çuha dokumasının da Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine de dahil edilmesine yönelik hazırlıkların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

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