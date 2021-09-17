Yeşilırmak Nehri'ne düşen kediyi itfaiye kurtardı

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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da Yeşilırmak Nehri'ne düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Kentte sabah saatlerinde Yeşilırmak Nehri'ne bir kedinin düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla, kedi düştüğü nehirden çıkarıldı. Sudan çıkartılan kedi salıverildi. Kedinin kurtulma anı da çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-09-17 12:52:15



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