Amasya’da salgınla mücadele ve aşılama çalışmaları masaya yatırıldı

Amasya’da korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele süreci ve aşılama faaliyetlerinin masaya yatırılarak değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Toplantıya başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, “Sosyal yaşamın aksamadan devam etmesi için salgını bitirmenin tek çaresi olan aşılamada duyarlı davranmalıyız” dedi.

Salgın hastalıkta vaka artışının en önemli nedenini sosyal hareketliliğin oluşturduğunu ve okulların açılmasıyla da yoğun bir sosyal hareketlilik başlarken buna paralel olarak vaka sayılarında da artış yaşandığını anlatan Vali Masatlı, “İlimiz genelinde aşılama, aşılamaya teşvik ve denetim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüreceğiz. Özellikle eğitim çalışanlarının aşı durumlarını titizlikle takip etmekteyiz. Çocuklarımızın sağlıklı şekilde okullarına devam etmesi önceliğimizdir. Yaptığımız çalışmalar sonucu eğitim çalışanlarında aşılama yüzde 94’ün üzerine çıkmıştır. İlimizdeki aktif vakalara baktığımızda ise, yüzde 90’ından fazlasının ya hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan oluştuğunu görmekteyiz. Özellikle aşı oranı kısmen düşük olan yaş gruplarında vaka yoğunluğu yaşanması aşının ne denli etkili olduğunu da ispatlamaktadır” diye konuştu.

Velilerin de aşılamaya duyarlılık göstermelerinin ve okul aile birliklerinin sürece aktif olarak dahil olmasını istediklerini vurgulayan Masatlı, “Türkiye geneli aşılama tablosunda 1 doz aşılamada yüzde 90.3 ile 5. sıradayız. Bu oranları 2. dozlarda da yakalamak için halkımızın bekleme süreleri sonunda 2. aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Kış aylarını rahat şekilde geçirmek ve sosyal yaşamımıza devam etmek için bu hususlara dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün’ün de yer aldığı toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun tarafından bilgilendirme yapıldı.

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