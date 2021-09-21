Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi

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Amasya’da evde yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Bahar Karadayı son yolculuğuna uğurlandı.

Bu yıl başladığı okulundan Şeyhcui Mahallesi’ndeki evinin yolunu tutup bir süre sokakta oynadıktan sonra odasında oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalan Bahar Karadayı’yı yakınları buldu.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Şeyhcui Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığında defnedildi.

Kızının taburunun başında gözyaşı döken baba Haldun ve anne Dilek Karadayı’nın acısını yakınları paylaştı. Cenazeye katılan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin aileye başsağlığı diledi.

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