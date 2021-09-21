Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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TOPRAĞA VERİLDİ

Amasya´da, oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bahar Karadayı (7), son yolculuğa uğurlandı. Bahar için Şeyhcui Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Babası Haldun Karadayı, kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Dilek Karadayı ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Bahar Karadayı, gözyaşlarıyla Tekirdede Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-09-21 14:48:22



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