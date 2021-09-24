Başkan Sarı açıkladı: Eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak

Amasya’daki eski sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanacak.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, girişimleri sonucu TOKİ tarafından hayata geçirilecek “Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi” ile 480 adet konut ve 24 adet işyeri yapılacağını açıkladı.
İhale tarihinin TOKİ’nin resmi sitesinde 25 Ekim 2021 olarak yayınlandığına değinen Başkan Sarı, “Eski Sanayi bölgemizin yenilenen modern yüzüyle şehrimize ayrı bir hava katacağına inanıyor ve Amasya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.