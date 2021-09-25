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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: “Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak” MHP'den Amasya’da bölge istişare toplantısı

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: “Enflasyon da düşecek, hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacak” MHP'den Amasya’da bölge istişare toplantısı

MHP'nin ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ konseptiyle düzenlediği bölge istişare toplantılarının 6.'sı 10 ilin katılımıyla Amasya’da yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 ilde yapılması planlanan ve 4 Eylül’de Afyonkarahisar’da başlayan istişare toplantılarının 6.'sı Amasya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’nun yanı sıra Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak, MYK ve MDK üyeleri, bölgedeki Amasya, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon illeri ve bağlı ilçelerdeki parti yöneticileri, belediye başkanları ile Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, “Önümüzdeki süreçte alınan tedbirler sayesinde enflasyon da düşecek, vatandaşımızı rahatsız eden hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacaktır” dedi.
Gelinen noktada korona virüs (Covid19) salgına bağlı bazı sorunların devam etse de üretim çarklarının tüm hızıyla dönmeye başladığına değinen Genel Başkan Yardımcısı Aksu, “Ekonomi büyümüş, ihracatta rekorlar kırılmış, ticari hayat hareketlenmiş, dış ticaret açığımız azalmış, tüm bu gelişmeler istihdama da yansımış, ekonomiye olan güven artmıştır” diye konuştu.
Atılması gereken ilave adımlardan birinin de salgının yanı sıra, kuraklık, su sorunu, yüksek girdi fiyatları, ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çiftçimizin yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin olduğunu vurgulayan MHP’li Aksu, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılmasını öngörüyor ve bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Aksu, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak amacıyla iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler eşzamanlı olarak devam ederken, dini ve milli değerlerimize, Atatürk’e, kadın ve çocuklara yönelik saldırı ve istismar girişimleri, toplumun sinir uçlarıyla oynamak amacıyla başlatılan bir operasyon zincirinin halkaları olarak dikkat çekmektedir. Bu yöndeki birçok girişim görüntüde farklı, gerçekte aynı kirli maksada hizmet etmektedir. Milli hedeflerimiz ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, Türkiye ortak paydasında buluşmak, anayasal düzene, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve kurucu değerlere saygı ile mümkün olabilecektir. Devleti katil ve düşman gören, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve kurucu değerlerine saygı duymayan, üniter milli yapımızı kabul etmeyen kişi veya kurumlar bu tasnifin dışında Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı safta yer almaktadır. Açıktır ki PKK’nın siyasi uzantısı HDP bu kategoridedir. Bu nedenle meşru değildir, zararlıdır ve derhal kapatılması demokrasinin ve hukukun gereğidir. İspanya’da terörü kınamadığı için bir siyasi parti kapatılırken, ülkemizde bölücülüğün odağı HDP’nin kapatılması ve bölücü milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi, CHP ve İP tarafından demokrasi kılıfıyla maskelenmeye çalışılmaktadır. CHP Genel Başkanı’nın ve İP’in PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi meşru gören açıklamasının ardından Sezai Temelli’nin İmralı’yı adres göstermesi, CHP’li Aykut Erdoğdu’nun terörist Demirtaş’ı zilletin Cumhurbaşkanı adayı olarak görme arzusu, maşeri vicdandaki gerçek HDP’yi, CHP ve İP’in suratına tokat gibi çarpmış, bu partilere oy veren vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. HDP hakkında açılan kapatılma davasının görüşmeleri sürerken CHP ve İP’in bu açıklamaları, zillet ittifakı arasındaki kirli pazarlığın ve Anayasa Mahkemesini etkileme çabasının dışa vurumudur. Terör Türkiye’nin en önemli sorunudur. En temel insan hakkı olan “yaşama hakkını” ihlal eden terör, demokrasinin de amansız düşmanıdır. Bugün 1984 yılından bu yana mücadele edilen bölücü terörün beli kırılmış, eylemler azalmış, teslim olan terörist sayısı artmış, örgüte katılım en düşük seviyeye inmiş, yurt içindeki terörist sayısı 250’nin altına düşmüştür. Hem terör, hem de parlamenter sistemle yönetildiği dönemde demokraside yaşanan kesintiler milletimizin on yıllarının heba olmasına, önemli bir ekonomik ve sosyal maliyete, Türkiye’nin hedeflerinden uzaklaşmasına neden olmuştur.”
MHP Tokat Milletvekilleri Yücel Bulut ise, “Cumhur İttifakı bir Selçuklu kalkanıdır. Ecdadımızın bu topraklara giriş yaptığı günden bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm kazanım ve birikimleri muhafaza etme sevdasının adı Cumhur İttifakı'dır” ifadelerini kullandı.
Gündeme dair konuların görüşülerek istişare edildiği toplantıda Milletvekili Ahmet Özyürek, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ile MYK üyeleri de konuşma yaptı.

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