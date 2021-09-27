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Vali Masatlı: “Amasya’mıza yükseköğrenim görmek üzere gelen hiçbir öğrencimiz mağdur edilmeyecek”

İHA

Vali Masatlı: “Amasya’mıza yükseköğrenim görmek üzere gelen hiçbir öğrencimiz mağdur edilmeyecek”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte yükseköğrenime başlayan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla düzenlenen üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
Amasya merkezde yurt kapasitesinin üzerinde bir başvuru mevcut olup Aralık ayında açılacak bin kişi kapasiteli yurdun hizmete alınmasıyla bu sorunun büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirten Vali Masatlı, “O döneme kadar ise hiçbir öğrencimiz mağdur edilmeyecektir. Bu dönemde başta işletmesi İl Özel İdaremiz tarafından yapılan Büyük Amasya Otel olmak üzere, Amasya Üniversitesi Misafirhanesi, Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi, DSİ Misafirhanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi, Amasya Öğretmenevi ve Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Otelinin bir bölümü kız öğrencilerimize yeni yurt binamız hizmete alınana kadar ev sahipliği yapacaktır. Bu öğrencilerimiz yaklaşık mevcut yurt ücretleri mukabilinde bu hizmetten faydalanacaktır” diye konuştu.
Bu yerleştirtmelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kontrolünde yapılacağına değinen Masatlı, “Gümüşhacıköy’de yurt inşaatımız kısa süre içerinde tamamlanacaktır. Üniversite yönetimi de aldığı karar ile bu süre zarfında Gümüşhacıköy Meslek Yüksek Okulunda uzaktan eğitime devam edilmesini uygun bulmuştur. Taşova ilçemizde ise öğrencilerimizin barınmasına yönelik olarak 32 ev kiralanarak mevcut yurt ücretleri dahilinde gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. Suluova ve Merzifon ilçelerimizde ise öğrencilerimizin barınma sorunu bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.
Toplantıda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve diğer yetkililer yer aldı.

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