Amasya’dan yürek yakan haber: Öğretmen anne ve karnındaki bebeği kurtarılamadı

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Amasya’da iki çocuk annesi 36 yaşında öğretmen Emel Uyanık, 3. çocuğunun doğumuna sayılı günler kala karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Aniden rahatsızlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan anne ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen önce sezaryenle kurtarılmaya çalışılan bebeği ve anne hayata gözlerini yumdu. 8 aylık hamile genç anneyi ve cinsiyeti kız olan bebeğini ölüme götüren nedenin aşırı kanamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Anne ve bebeğinin cenazeleri Ziyaret beldesinde defnedilecek.

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