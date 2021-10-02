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Otizmli çocuklar için TÜBİTAK destekli proje: “Doğada mavi adımlar”

İHA

Otizmli çocuklar için TÜBİTAK destekli proje: “Doğada mavi adımlar”

Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle otizmli çocuklar ile ailelerine yönelik uygulanan TÜBİTAK destekli “Doğada mavi adımlar” adlı proje başarıyla tamamlandı.
Projeye katılan otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış 10 öğrenciyi doğanın terapi etkisiyle sosyal etkileşimlerinin artmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. D. Duygu Kılıç, “Otizm tedavisinde bilinen en iyi yöntem eğitimdir. Diğer tüm özel gereksinimli çocuklar gibi otizmli çocuklar da dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak kaliteli eğitim öğretim ortamlarına ve programlara ihtiyaç duyarlar. Birçok çocuk için doğa, günlük yaşamlarında sağlık veren ve iyileştirici bir çevre olarak görülmektedir” dedi.
Kentin tarihi mekanlarının yanı sıra Yedikuğular Kuş Cenneti, Boraboy Gölü’ne de geziler düzenlediğine değinen Prof. Dr. Kılıç, “Projede alanlarında uzman kişiler tarafından disiplinler arası etkileşimler içeren etkinlikler yapıldı. Etkinlikler öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlandı. Doğa ortamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile katılımcı grup üzerinde, duyuşsal tepkilerini düzenlemede olumlu gelişme, sosyal etkileşimde artış, akran ilişkilerinde gelişme, fiziksel performansta olumlu yönde iyileşme ile birlikte aile bazında yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde olumlu yönde katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca projenin akademisyenlerin ve toplumun OSB olan çocukların farkına varmalarına katkı sağlayacağı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
5 gün süren projenin kapanış programına İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Otizm Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Kurt, öğrenciler ve ve aileleri de katıldı.

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