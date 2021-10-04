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Sağlıkçılardan saltanat kayığında 'aşı' çağrısı

DHA

Sağlıkçılardan saltanat kayığında 'aşı' çağrısı


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da görevli sağlık çalışanları, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, Yeşilırmak Nehri'ndeki hizmet veren saltanat kayığına binerek, Covid-19´a karşı aşı çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanları tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Önce sağlık için adım atan katılımcılar, daha sonra da Yeşilırmak Nehri üzerinde hizmet veren saltanat kayığına binerek, Covid-19´a karşı aşı çağrısında bulundu. Kayığa binen 4 kişilik sağlık ekibi, çağrısında, "Covid-19 aşılarımızı olalım, sağlıklı kalalım. Sevgili Amasya, Covid-19 salgınını aşıyla hep beraber yenelim. Sevgili anne adayları ve annelerimiz sizler de bakanlığımızın önerisiyle lütfen aşılarınızı olunuz" dedi.
Çağrıyı duyan bazı vatandaşlar, Yavuz Selim Meydanı´ndaki aşı noktasına gelerek, aşılarını oldu.
'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'
Kayıkla yapılan çağrıyla farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilüfer Tali, "Amasya olarak yürüyüşün yanı sıra farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda Yeşilırmak Nehri üzerinde hizmet veren saltanat kayığında Covid-19´a karşı aşı çağrısı yaptık. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü, sağlıkçılar sizler için yürüyor. Hep yürüyebilelim ve dışarıda kalabilelim, hayat aksın diye etkinlikler düzenledik. Covid-19 aşılarında tam dozların eksik olduğunu gördük. İlimizde bunları tamamlamamız gerekiyor. Kayığımızdan anonslar yaptık. Anne sütü hazinedir, her bebek anne sütünü hak eder ve her annenin sağlıklı kalabilmesi ve bebeğini büyütebilmesi için Covid-19 aşılarını yaptırmaları için anons yaptık. Sanırım bu aşı anonsu etkisini gösterdi. Anonsu duyan bazı vatandaşlar, meydanda kurulan stantta aşılarını oldular" dedi.
'ANONSU DUYDUM VE AŞI OLDUM'
Anonsu duyarak aşısını olan Nehir Gizem Keten, "Saltanat kayığından yapılan aşı anonsunu duydum. Vaktim varken ben de geldim aşımı oldum. Covid´in bitmesi için herkesin aşısını olması, sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etmesi gerekiyor. Herkes rahat, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için aşılarını olmalı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-10-04 15:44:35

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