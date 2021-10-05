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Amasya Belediyesi’ne ‘En çevreci belediye’ ödülü

İHA

Amasya Belediyesi’ne ‘En çevreci belediye’ ödülü

Amasya Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi 2021 Zirvesinde ‘En çevreci belediye’ ödülü aldı.
Şehrin temizliğine ve çevreye verilen önemin ödülünü almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Temiz şehircilikte örnek teşkil edecek çalışmalarla hem insanımızı daha yaşanılabilir bir şehre kavuşturduk. Hem de ülkemizde diğer şehirlerimize öncü olduk. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere, sokaklarımızın temizliğinden söz ettirdik. Bu ödülü Amasyalılar adına almaktan hassaten gururluyuz ve hemşehrilerimize armağan ediyoruz” dedi.
Çevreye verilen zararın dönüşünün ve kontrol imkanının olmadığını vurgulayan Başkan Sarı, “Çevrenin insanlardan hesabının almış olduğu bir dönemi yaşadık. Eğer çevremize dikkat edebilsek, doğayı kontrol edebilseydik, belki bu görünür görünmez afetleri yaşamamış olabilirdik. Onun için çevre duyarlı olmak, aynı zamanda çevrenin de bir canlı olduğunu, bir gün hareket edebileceğini hesap etmeli ve aklımızın bir köşesinden çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Amasya Belediyesi olarak çevre ödülü almamıza vesile olan emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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