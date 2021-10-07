Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

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Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşerek, depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Bakanlıkan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşerek, Pakistan´ın güneyindeki Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletmiş; ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduğumuzu ifade etmiştir" denildi.DHA-Politika Türkiye-Amasya Şaduman UNUTMAZ

2021-10-07 09:25:02



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