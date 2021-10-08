Amasya’da bunalıma giren adam köprüden Yeşilırmak’a atladı Şahsın suya atlama anı kameraya yansıdı

Amasya’da bunalıma giren bir kişi köprüden Yeşilırmak’a atladı. Atlama anı saniye saniye kameralara yansıyan adam ekiplerin ikna çabaları sonucu sudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yaşayan T.Ş. (39) ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girerek Künç Köprü’nün üstünden Yeşilırmak’a atladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen düşmesi sonrası ayağa kalkıp beline kadar gelen suda yürümeye başlayan evli ve 2 çocuk babası adam yaklaşık bir saat boyunca ırmağın içinde gezindi.

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yakınlarının ve ekiplerin çabaları sonucu ikna edilerek sudan çıkartılan T.Ş. ambulansla hastaneye götürüldü.

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