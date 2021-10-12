Amasya'da yangın Evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Amasya’da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken buzdolabının üstündeki Kur'anı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü köyüne bağlı Belmebük Mahallesi'nde Mehmet Doğan’a ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Köylüler müdahale etmeye çalıştıkları alevlerin büyümesi üzerine durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Mutfaktaki eşyaların tamamına yakını yanıp kullanılamaz hale geldi. Çalışmaya gittikleri tarladan yangını duyar duymaz evlerine dönen ev sahipleri ise alevlerin söndürülmesini endişeli gözlerle izledi.

Yapılan incelemede ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen buzdolabının üstündeki Kuranı Kerimlerin iç kısımlarının alevlerden etkilenmeyip yanmadığı görüldü. Olayı anlatan Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, “Buzdolabı ve tezgah tamamen yanmışken buzdolabının üstünde bulunan kutsal kitabımız Kuranı Kerimlerin yanmadığını gördük. Bu durumu hayretle karşıladık” dedi. İtfaiye çavuşu Samet Kurtca da, yanmayan Kuranı Kerimlerin sayfalarını karıştırırken çok etkilendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.