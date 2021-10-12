Kızılay’dan Amasya Üniversitesi’ne kurumsal bağışçı altın madalyası

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Amasya Üniversitesi’ne Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı faaliyetlerine sağlanan destek dolayısıyla “Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası” ve “Teşekkür Belgesi” verildi.

Madalya ve belgeyi kendisini ziyaret eden Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ve Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram’ın elinden alan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı faaliyetlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kızılay’ın Türkiye’de ve yurt dışında milyonlarca insanın ihtiyacını karşılamak için çaba harcadığına değinen Elmacı, bu mücadelelerinde hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.